Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



На Сумщині завершився тиждень освіти для дорослих, який уже 21-ий рік проводиться під егідою ЮНЕСКО. Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, сьогоднішній ринок праці особливо мінливий, тож фахівці служби прагнуть оперативно реагувати на його зміни, пропонувати арсенал засобів, який би допомагав безробітним відстежувати ринок вакансій, здобувати професії, особливо затребувані роботодавцями. Це насамперед тематичні курси, вебінари, онлайн-платформи, ролики тощо.

Зараз в області функціонують 11 центрів професійно-технічної освіти, де можна проходити професійну підготовку або перепідготовку, підвищувати кваліфікацію майже за сотнею робітничих ліцензованих професій. З-поміж них слюсар, кондитер, тракторист, котельник, електрогазозварник та багато інших. Усі заклади працюють онлайн або офлайн — в залежності від рівня епідеміологічної ситуації в тому чи тому регіоні.

Із цьогорічного березня, тобто, з початку карантину і до кінця вересня дистанційне перенавчання пройшли понад 6,5 тисячі безробітних. Майже 90 відсотків випускників працевлаштовані.

Як підсумовує Володимир Підлісний, цього досягнуто завдяки насамперед тісним контактам із роботодавцями, на цільове замовлення яких здійснюється навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації фахівців за особливо затребуваними професіями.