Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Намагаючись залучити до активної трудової діяльності якомога більшу кількість безробітних, на Сумщині служба зайнятості широко використовує всі форми і методи для освіти, перенавчання і підвищення кваліфікації безробітних. Зокрема, такою стала платформа компанії Coursera, яка заснована 8 років тому науковцями Стенфордського університету.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, завдяки цій новації під час карантину безробітні одержали змогу безкоштовно долучитися до більш як 3,8 тисячі онлайн-курсів за 400 спеціалізаціями. Зокрема, на Сумщині запрошення одержали понад 500 безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, з яких 45 уже отримали відповідні сертифікати.

Серед них — мешканка селища Ямпіль Марина Білецька. Випускниця Сумського державного університету за спеціальністю «програміст» торік втратила роботу, за рекомендацією місцевої філії служби зайнятості скористалася послугами Coursera, пройшовши навчання за спеціальностями «Психологія» і «Дієтологія», що значно підвищило шанси знайти нову роботу.

Вивчаючи трудові біографії безробітних, кар’єрні радники рекомендують багатьом клієнтам служби зайнятості скористатися цією міжнародною платформою, яка пропонує повноцінні навчальні курси і відповідно ґрунтовні знання.