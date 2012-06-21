Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині, яка є лідером позашкільної освіти в Україні, стартувала 95-та ювілейна естафета «Стежками юннатівського руху». Перехідні естафетні кубок і книгу отримала Чернігівська область, а загалом творчий марафон триватиме до 7 листопада цього року.
Як повідомила директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, юні натуралісти області беруть активну участь у багатьох екологічних конкурсах, оглядах, фестивалях, де отримують високі оцінки своєї праці. Так, упродовж минулого навчального року переможні і призові місця вибороли майже тисяча юних вихованців.
Зараз на Сумщині діють 610 об’єднань різних профілів – біологічного, еколого-натуралістичного, аграрного, квітково-декоративного та інших, у яких навчаються більш як дев’ять тисяч школярів.
Щодо естафети, то впродовж наступних двох місяців в областях України проходитимуть різноманітні екологічні заходи, спрямовані на удосконалення природоохоронної роботи, примноження лісових та інших насаджень, виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища.
Зокрема, в естафетній книзі передбачена сторінка для Автономної Республіки Крим, яку заповнюватимуть учні всіх регіонів України – там будуть розповіді про цей куточок України, побажання, слова підтримки тощо. Естафету підсумують у листопаді під час Всеукраїнського форуму позашкільної освіти, який відбудеться в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді в Києві.