Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН у селі Сад поблизу Сум відбувся всеукраїнський семінар коноплярів, у якому взяли участь представники більш як десяти областей. Вони ознайомилися з роботою закладу, де розвитку коноплярства надають особливої уваги, обмінялися досвідом, намітили плани.
Як наголосили заступник голови Сумської ОДА Віталій Максименко та директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, область продовжує утримувати лідерство в конопляній галузі, про що свідчать численні результати роботи. Розширюються площі під культурою, запроваджуються нові сорти, зміцнюється переробна база, а конопля знаходить усе ширше застосування у різних галузях і сегментах народного господарства — харчовій, фармацевтичній, легкій промисловості, будівництві та інших.
За словами директора Інституту Віктора Кабанця, колектив закладу у успішно поєднує наукову та практичну складові, що дозволяє активізувати розвиток коноплярства не тільки на Сумщині, а й у сусідніх та інших регіонах. До Саду приїжджають колеги з різних куточків України, вивчають набутки місцевих науковців, аби використати досвід на своїх полях.