Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

На культурно-мистецькій мапі Сумщини з’явилася ще одна цікава туристична локація. У селі Байрак Липоводолинського району зусиллями сумських та місцевих ентузіастів встановлено пам’ятний знак на честь видатного земляка художника Миколи Неділька (1902 — 1979), який народився на хуторі Ющенківка (зараз входить до складу села Байрак), а завершив життєвий шлях в американському Нью-Йорку. Доповненням до знаку став покажчик хутору.

Подія викликала неабиякий інтерес серед місцевих мешканців, хоча ім’я Миколи Неділька мало знайоме не тільки в Україні, а й на його малій батьківщині. А між тим у США, де художник мешкав останні 18 років свого життя, уродженця Сумщини називають українським Ван-Гогом. Він — автор численних виставок і полотен, які високо цінуються у професійному мистецькому світі, відомий як автор неповторних пейзажів та натюрмортів.

В урочистій події взяли участь місцеві жителі — освітяни, учні, ветерани, родичі художника, зокрема, племінники Анатолій Неділько та Валентина Савчук — діти рідного брата Володимира.

Учасники урочистостей відвідали могили брата і сестри художника Володимира та Надії, місцину, на якій колись стояв родинний будинок Недільків.

Твори українського Ван-Гога:

Як пригадували старожили, свого часу на ім’я художника недремні органи наклали негласне табу, адже в 1944-му році він разом з дружиною виїхали спершу до Німеччини, потім Аргентини і США. За весь час рідні отримали з-за океану лише два листи і ті — відкриті.

Згадали також, як земляк у 30-их роках приїздив до рідних місць на етюди, про те, що окремі роботи прикрашали стіни селянської хати одного з родичів.

ДОСЬЄ "УК"

Микола НЕДІЛЬКО — вихованець всесвітньо відомих майстрів пензля Федора Кричевського та Михайла Бойчука, опановував живопис у Київському художньому інституті, певний час працював у київських театрах, а в 1940-му переїхав до Львова.

Починаючи з 30-их років, перебував під наглядом НКВС, одного разу навіть був заарештований.

Якщо за кордоном ім’я Миколи Неділька добре відоме, адже він влаштовував персональні виставки у Канаді, Франції, США, то на батьківщині про митця до недавнього часу майже нічого не знали. Але крига невідомості потроху скресає — український Ван-Гог повертається до себе додому, в Україну.