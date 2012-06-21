Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
У Сумах підписано тристоронній Меморандум, на основі якого у місті Буринь буде відкрито центр надання адміністративних послуг. Документ підписали представники Сумської ОДА, Буринської ОТГ та Програми ЄС «U-LEAD з Європою». Як повідомив сайт Сумської ОДА, мовиться про капітальний ремонт приміщення, де з лютого наступного року запрацює ЦНАП, де надаватимуть більш як півтори сотні різних адміністративних послуг. Тут створять 13 нових робочих місць для спеціалістів, які обслуговуватимуть більш як 14 тисяч мешканців громади.
Ремонт має завершитися до кінця жовтня цього року. Це буде сучасна енергоефективна будівля. Всього передбачено освоїти понад 3,7 мільйона гривень, з яких Буринська громада фінансує 55%, решта, в тому числі придбання меблів, програмного забезпечення, техніки, електронної системи, що «організовуватиме» чергу, за кошти програми.
Передбачається також створення віддаленого робочого місця, всі майбутні спеціалісти пройдуть відповідне навчання.
Обласна влада спільно з Міністерством цифрової трансформації прагнуть, аби такі ЦНАПи були в кожній територіальній громаді.