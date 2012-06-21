Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
Сумщина належить до областей, якій у межах загальнодержавної програми «Велике будівництво» виділено безпрецедентну суму коштів, а саме —понад два мільярди гривень. За них до кінця року будівельники полагодять 150 кілометрів доріг державного і 64,8 кілометра місцевого значень при минулорічному показнику відповідно 20 і 30 кілометрів.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Роман Грищенко під час спілкування із місцевими журналістами, наголосивши, що, окрім доріг, в області капітально ремонтують та будують по п’ять дитячих садків, шкіл, стадіонів, а також сім приймальних відділень при опорних лікарнях. Для цього передбачено майже 220 мільйонів гривень.
Левова частка дорожніх коштів — близько 1,2 мільярда — припадає на автодорогу державного значення із Києва через Суми до Юнаківки— прикордонного населеного пункту. На цьому об’єкті вже освоєно дві третини передбачених коштів, ремонт триває.
Разом з тим оновлені дошкільні та заклади середньої освіти чекають на учнів і малечу в Сумах, Ромнах, Краснопіллі, Миропіллі, Середино-Буді, Нижній Сироватці та інших містах і селах краю. Ці об’єкти здаватимуться в експлуатацію наприкінці серпня — початку вересня, хоча на окремих роботи продовжуватимуться.