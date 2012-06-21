Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині вийшов друком збірник історико-краєзнавчих нарисів «Могриця правічна. Голос Кліо з теренів літописного Псла», присвячений одному із найдавніших населених пунктів краю — селу Могриця Сумського району, якому з часу заснування минає 350 років.
Автор видання — краєзнавець Микола Охріменко зібрав і узагальнив надзвичайно цікаву і захопливу історію літописного села на правому березі Псла, яке сьогодні вважається одним із семи див Сумщини.
Неймовірна ландшафтна краса тамтешньої місцевості — крейдяні гори, дубовий ліс, ботанічний заказник «Банний яр», городище сіверян та інші історичні й географічні принади багато років поспіль приваблюють не тільки туристів, а й шанувальників арт-мистецтва. Тож саме Могриця вважається його столицею у слобожанському краю, де проходять всеукраїнські та міжнародні симпозіуми, фестивалі.
Автор вдало поєднав історичні розповіді із численними світлинами, завдяки чому портрет села видався комплексним і багатогранним.
Для Миколи Охріменка це далеко не перша книга. Він є автором і співавтором низки видань про земляків — видатних історичних діячів, населені пункти, в тому числі Суми, футбольну Степанівку, звідки родом уславлений український футболіст Олег Гусєв, багатьох інших.