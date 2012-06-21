Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За роки роботи сумські прикордонники звикли до розмаїтого асортименту товарів та матеріальних цінностей, які намагаються переправити через кордон любителі швидких заробітків.
А днями неподалік державного українсько-російського кордону в районі населеного пункту Зноб-Трубчевське вони виявили 10 пакунків з … рятувальними парашутами С-5К. До того ж подібні лежали і потойбіч кордону: вочевидь, контрабандисти чекали слушної нагоди, аби переправити і їх на територію України.
Однак адресатам, яким відправляли товар, доведеться обходитися без парашутів. Швидше за все, доведеться відміняти заплановані стрибки, бо без них робити це ризиковано.
Прикордонники не тільки повідомили про спробу контрабанди представників взаємодіючих структур, а й встановлюють осіб, причетних до парашутної оборудки.