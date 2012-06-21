Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Аграрна Сумщина багата не лише на зернові, зернобобові, технічні, а й баштанні культури. Зокрема, під посіви гарбузів тут щороку відводять більш як 1,4 тисячі гектарів, завдяки чому господарства одержують чималі прибутки.

Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, днями на базі Інституту сільського господарства Північного Сходу НАН України аграрії краю за участі представників ТОВ «Млин-2018», що є групою австрійських компаній і партнером баштанних господарств, аналізували особливості вирощування цієї культури, зокрема, насіння, в умовах північного сходу країни, намічали плани на найближчу і віддалену перспективи.

Учасники зустрічі наголошували, що гарбузи залишаються однією із найбільш економічно вигідних культур. За тонну насіння закупівельні структури платять 565 євро, а витрати на гектар посівів не перевищують 9-10 тисяч гривень. При цьому середня врожайність становить 1,5 тони, хоча цілком реальні показники від 2 до 2,5 тони.

Більш як 30 представників аграрних структур не тільки ознайомилися із новими технологіями та системами догляду за гарбузами, а й вивчали попит на насіння, особливості його переробки. Саме воно є основою виготовлення цінної харчової продукції – гарбузової олії.