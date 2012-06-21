Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині нараховуються десятки об’єктів природно-заповідного фонду як державного, так і місцевого значення, які становлять екологічну та історичну цінність, тож оберігаються законодавством. Їх перелік поступово поповнюється, а на місцях усіляко дбають про кожну подібну пам’ятку.
Так, нещодавно впродовж 5-ти днів установлено 49 інформаційних знаків на землях 7-ми нещодавно створених об’єктів, серед яких ландшафтні та гідрологічні заказники «Межирицький» Лебединського, «Смирновський» та «Максимівський» Білопільського, «Кияницький» та «Панський став» Сумського, «Микитівський» та «Княжицький» Ямпільського районів.
Кошти виділено з фонду охорони природного навколишнього середовища Сумської області.
Про це повідомив Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА, наголосивши, що роботу проводили за участі представників органів місцевого самоврядування, землекористувачів та означеного Департаменту.
Тепер кожен, хто перебуватиме на цих територіях, матиме вичерпну інформацію про заповідні об’єкти та їх межі.