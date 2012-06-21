Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
Ще один важливий стратегічний об’єкт, що ремонтувався у межах загальнодержавної програми «Велике будівництво», став до ладу на Сумщині. Йдеться про міст через річку Ворсклу в районі села Климентове Охтирського району, який чекав на такий ремонт останні десять років.
Загальна кошторисна вартість робіт — понад 140 мільйонів гривень, у тому числі половина виділена цього року і успішно освоєна. Загалом міст ремонтували впродовж останнього десятиліття.
Як підкреслив голова Укравтодору Олександр Кубраков, який узяв участь в урочистостях, Сумщина належить до п’ятірки регіонів, де програма «Велике будівництво» втілюється особливо активно і якісно. Загалом в Україні впродовж нинішнього року будуть побудовані, реконструйовані та відремонтовані сто мостів, а в наступні п’ять років — півтори тисячі.
За словами голови Сумської ОДА Романа Грищенка, цей міст надзвичайно важливий для зміцнення економічних, промислових, аграрних зв’язків Сумщини із сусідніми областями — Харківською та Полтавською. Відтепер між регіонами зросте і пасажиропотік, який тут особливо насичений.
Із вітальними та вдячними словами до будівельників звернулися голова Сумської обласної ради Володимир Токар, народні депутати від Сумщини Михайло Ананченко та Микола Задорожній.
Зараз через красень-міст загальною протяжністю майже 600 метрів щодоби проїжджають тисячі автомобілів: ця ділянка особливо активна транспортом, а тепер ще й комфортна та зручна.
Стосовно останнього твердження, то це не просто констатація факту. Свого часу ТОВ «Сумимостобуд», що вело ремонт, запрошувало до Климентового для консультацій одного із провідних європейських інженерів-мостобудівників Андреаса Райхельта із німецького Дрездена, який високо оцінив технологію ремонту цього об’єкту.
До речі, під час відкриття мосту рух транспорту ні перекривався, ні обмежувався — жоден водій не відчув жодних незручностей.