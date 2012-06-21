Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це стало відомо за результатами зустрічі голови Сумської ОДА Романа Грищенка з інвесторами – Олаффом Кнаппе, який представляє Інвестиційний фонд Князівства Ліхтенштейн ESE Invesment AG, та Наталією Кнаппе, власницею німецьких компаній Nord Areal Energy GmbH.
Як повідомили інвестори, зараз вони розпочали зводити сонячну електростанцію у Тростянці, а в перспективі мають намір приступити до будівництва біологічних електростанцій у Кролевці та Шостці, вклавши в об’єкти 70 мільйонів євро. Загалом там буде створено сто нових робочих місць, усі податки сплачуватимуться за місцем будівництва.
Більш масштабний проект може бути реалізований у Білопіллі. Йдеться про зведення вітрової станції, завдяки якій у місті вироблятимуть не тільки енергію, а й водень – майже дві тонни на годину.
За словами гостей, на Сумщині є всі умови для виробництва низки інших видів продукції, зокрема, лопатей для вітряків, акумуляторів, світильників, автобусів, що працюватимуть на водні. Окремі можна буде експортувати, що принесе для економіки Сумщини додаткові вигоди.
Як запевнив Роман Грищенко, область зацікавлена у спорудженні підприємств зеленої енергетики, адже це вигідно не тільки економічно, а й екологічно та соціально. Тож Сумщина готова до співпраці, що базуватиметься на прозорому партнерстві, інвестиційних гарантіях ЄС, інших відповідних засадах.