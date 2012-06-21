Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



В акціонерному товаристві «СМНВО-Інжиніринг» відновили роботу ковальського цеху №30, який був законсервований упродовж останніх десяти років. Сюди вже прийшли працювати понад 20 фахівців, з-поміж яких і колишні робітники. Окрім ковалів, працюють термісти, машиністи молота і мостового крана, інші фахівці.

Як наголосив під час відкриття цеху генеральний директор АТ «СМНВО-Інжиніринг» Володимир Лук’яненко, це один із етапів відродження підприємства. Трохи раніше було відновлено роботу ливарного цеху, який був і залишається основою машинобудівного виробництва, на черзі – запуск в експлуатацію інших підрозділів АТ. Однак головний результат – у товаристві ввійшли в графік з виплати зарплати робітникам, що вселяє надії на майбутнє.

У ковальському цеху провели пробні пуски різних видів молотів, у полагоджених печах здійснили перші нагрівання заготовок, установили недавно придбаний верстат для розпилювання стрічок максимальним діаметром заготовок до 360 міліметрів, виконали інші поточні роботи.

Як повідомив пресцентр АТ, виготовлені в цеху поковки затребувані не тільки на власному виробництві, а й інших машинобудівних підприємствах регіону. Тож можна розраховувати на замовлення, що активізує виробничий процес і сприятиме його розвитку.