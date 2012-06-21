Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Лебединський меморіальний музейний комплекс Сумської області поповнився новим цінним експонатом — цими днями тут на постаменті встановили військовий винищувач Міг-29 четвертого покоління. Саме на літаках такого типу здобула світової слави пілотажна група «Українські соколи». Техніка має унікальні властивості стосовно вертикального та горизонтального маневрування, що виводить її до шеренги особливої авіації.
Невипадково саме Лебедин став місцем останнього «приземлення» винищувача. Як повідомляє Лебединська міська рада, таким чином пошановано пам'ять про славетних авіаторів колишнього Лебединського авіагарнізону, що тут дислокувався, а літак розмістили на місці, де колись працювала школа молодших авіаційних спеціалістів. Експонат включений до об’єктів оглядової екскурсії, які тут регулярно проводять.
МіГ-29 доставили до Лебедина із добре відомого льотними традиціями Василькова після багаторічної підготовчої організаторської роботи. Свого часу винищувач активно використовувався в бойових чергуваннях, навчанні молодих льотчиків. У його активі понад 357 льотних годин, останній політ здійснив 23 роки тому, у серпні 1997-го.
Ініціатива встановити літак належить одній із організацій, що сповідує козацькі традиції Слобожанщини, турбується про виховання молодого покоління на кращих зразках бойової звитяги батьків і далеких предків.