Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Сумський національний аграрний університет неухильно розширює обрії міжнародної співпраці. Окрім того, що студенти і викладачі вишу часто виїжджають у закордонні відрядження для обміну досвідом і проходження виробничої практики, у стінах закладу навчаються представники більш як 30-ти країн світу.

Одним із таких партнерів є Китайська Народна Республіка. За останні роки СНАУ встановив тісні зв’язки з 8-ма навчальними закладами цієї країни, з-поміж яких насамперед із міст-побратимів Сум: Чжуцзі, що в провінції Чжецзян, та Сіньсян із провінції Хенань. Тамтешні виші готують спеціалістів лісового господарства та землеробства, наукових аграрних технологій тощо.

Сьогодні сільськогосподарську науку у слобожанському обласному центрі опановують 140 китайських студентів.

Цими днями на знак дружби і співпраці на території вишу урочисто відкрили пагоду (альтанку), яка доповнила «Сад пізнання», закладений торік і який став не тільки пам’яткою садового і паркового мистецтва Піднебесної, а й куточком рідного краю для китайських студентів.

Архітектурна екзотика не залишається непоміченою — біля споруди часто фотографуються як студенти і працівники університету, так і мешканці та гості Сум. Адже в області це чи не єдиний зразок зримої присутності Піднебесної.