Три тижні в Музейно-меморіальному комплексі ім. Патріарха Йосифа Сліпого у селі Заздрість на Тернопільщині діяла літня школа англійської мови. Вона працювала вже вп’яте. Це доброчинний проєкт. Організаторами і спонсорами виступили українці-католики зі США.
Ця ініціатива зародилася 2015 року. І тоді й почалися заняття для дітей із родин, батьки яких стали в обороні рідної землі на сході країни, а також переселенців, дітей-сиріт, з багатодітних і малозабезпечених родин. Цього літа у проєкті знову взяли участь курсанти Одеського військово-морського ліцею, який до анексії Криму працював у Севастополі.
Понад 30 юнаків і дівчат з різних областей України стали цього літа учнями школи. За словами її директора Ірини Іванкович, молодь вивчала англійську на п’ятьох рівнях: базовому, початковому, середньому, вищому й найвищому. Викладачі-волонтери зі США, Канади і студенти, які навчалися у США за програмою FLEX, вели заняття із граматики, розмовної мови, читання, розуміння на слух, майстерності писання, адаптованої літератури.
Цікавість та захоплення викликали в учнів школи екскурсії.