Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільщина дала старт Міжнародному живописному пленеру «Мистецькими шляхами Пінзеля». Взяти участь у ньому виявили бажання двадцять художників не лише з різних областей нашої держави, а й країн Балтії. Його організатори поставили за мету популяризацію славетного скульптора середини XVIII століття Іоанна-Георгія Пінзеля. На живописних творах учасників пленеру постануть замки, церкви та інші історично-культурні пам’ятки Львова, Бучача, Львівщини. Захід триватиме до 25 серпня.
Розпочали його у місті Бучач на Тернопіллі. Тут Іоанн-Георгій Пінзель разом з архітектором Бернардом Меретином зводив, зокрема, монастир отців Василіан, парафіяльний костел. Видатний майстер — автор кам’яних скульптур на фасаді міської ратуші та придорожніх статуй Яна Непомука й Діви Марії, а також фігур і рельєфів у церкві Покрови Пресвятої Богородиці та Успенському парафіяльному костелі. З деякими роботами Пінзеля, а також з пам’ятками архітектури Бучача ознайомилися учасники міжнародного пленеру. Художники мали тут три дні, аби милуватися принадами старовинного міста та творити власні полотна.
Після Тернопільщини митці завітають до Львова та с. Годовиця Пустомитівського району, що теж пов’язані із життям і творчістю великого майстра Пінзеля.
Полотна, написані під час міжнародного пленеру, мають виставити на День Незалежності України у львівському Стрийському парку. У вересні цю експозицію планують представити в Бучачі на Тернопільщині під час Днів Пінзеля. Є намір показати ці роботи й в інших українських містах, а також у Литві.