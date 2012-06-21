Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Одна з Божих заповідей стверджує, що, аби довгими були наші дні на землі, треба шанувати своїх і батька, і матір. На Тернопіллі 37-річний чоловік не лише забув Господні настанови, а й земні – правові, що існують e нашій державі. Адже цьогорічного січня в Україні чинними стали зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими системне насильство в сім'ї є злочином.
За інформацією речниці прокуратури області Лесі Гурецької, в одному з районів краю дорослий син знущався над своїм 70-літнім татом, зокрема, погрожував фізичною розправою, вчиняв психологічне насильство над ним, не раз виганяв його з помешкання, тому доводилося літній людині ночувати навіть надворі, не давав їсти. Правоохоронці взялися за розслідування цього факту. І вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.126-1 КК України (Домашнє насильство).