Депутат однієї із сільських рад Тернопільщини вирішила не обділити себе добрим шматком землі. І проголосувала за виділення двох гектарів на власну користь.
Прес-служба прокуратури області повідомила, що цей випадок учинення протиправного народним обранцем не залишився поза увагою правоохоронних органів. Правоохоронці склали протоколи про вчинення депутатом сільради правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП за фактом неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів і вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.
Протокол розглянули в суді за участі прокурора місцевої прокуратури. Тим часом районний суд своєю постановою визнав депутатку винною й наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі двісті неоподаткованих мінімумів доходів громадян.