Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Учора рятувальники Кременецького, Зборівського та Бучацького районів на Тернопільщині отримали для виконання завдань спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі. Ключі від цих транспортних засобів в урочистій обстановці вручив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Ці автомобілі призначені для надання оперативної допомоги потерпілим під час ДТП. Їх придбали в межах Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Понад 3,5 мільйони гривень коштує один такий транспортний засіб. До слова, обладнаний він на базі автомобіля Ford Ranger. Рятувальники зазначають, що такі машини — легкі, маневрені, економні, якщо порівнювати з пожежними автоцистернами, на них можна значно швидше прибути на місце надзвичайної ситуації. А ще авто обладнані різними сучасними приладами, як-от: гідравлічними інструментами, домкратами, генератором, виносними прожекторами, відповідними конусами для огородження місця, де сталася дорожньо-транспортна пригода, бензо- та дисковими пилами. Є, звісно ж, і ноші, а також медичний набір, укомплектований за європейським переліком лікарських засобів, аби надати якісну домедичну допомогу потерпілим і доправити їх до лікарні. До слова, рятувальникам разом з новими автомобілями вручили ще й п’ять медичних укладок для комплектації машин САРМ-Л.

Тернопільські рятувальники змогли під час церемонії передачі в їхні підрозділи сучасних спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів показати можливості цієї нової техніки, влаштувавши навчальні тренування з ліквідації наслідків ДТП.

Принагідно зазначити, що на Тернопіллі протягом останніх двох років нові спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі, щоправда, не лише на шасі Ford Ranger, а й Volkswagen Crafter, Volkswagen Т6 з’явилися в Тернопільському та Чортківському гарнізонах Державної служби України з надзвичайних ситуацій.