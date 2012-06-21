Андрій Павлюк — молодий пасічник із Чортківського району. Каже, ще зі шкільних літ був переконаний: треба ефективно працювати на рідній землі, а не шукати роботу по закордонню. Напрямом його підприємництва стало бджільництво. Коли почув, що в Тернополі мають відкрити перший регіональний бізнес-інкубатор, запропонував свій проект. І став переможцем за результатами конкурсного добору на участь у бізнес-інкубаторі. А разом із ним — іще 16 осіб. Вони, за словами директора департаменту економічного розвитку та торгівлі Тернопільської ОДА Галини Воляник, свої плани втілюватимуть у різних галузях господарювання. Ідеться, зокрема, про створення ІТ-продуктів, агрокооперативів і фермерських господарств, оброблення й розпилення природного каменю, комплекс оздоровлення бджолопродуктами тощо. Але підприємці-початківці потребують різнобічної підтримки. І її вони отримають у нещодавно відкритому на базі обласного центру зайнятості регіональному бізнес-інкубаторі.
Влада області активно працює над створенням інфраструктури підтримки підприємництва. Спільно з іноземними партнерами відкрито центри підтримки підприємництва на базі ОДА, а також Кременецької, Бережанської та Чортківської РДА. Лише цього року вони надали послуги 530 підприємцям.
Торік в області зареєструвалися майже п’ять тисяч фізичних осіб-підприємців. Громадська організація «Центр стратегічного розвитку та реформ» впроваджувала проект розробки дорожньої карти в розвитку малого та середнього бізнесу для ветеранів АТО. Голова організації доктор економічних наук Олена Сороківська каже, що багато з них хочуть розвивати власний бізнес, мають ідеї, бізнес-плани. Щоб розпочати справу, крім фінансових ресурсів, їм необхідна також інформаційна та юридична підтримка.
Директор обласного центру зайнятості Василь Олещук запевнив, що впродовж березня й квітня бізнес-інкубатори запрацюють у кожному районі. А очільник області Степан Барна зауважує, що влада зацікавлена, аби подібні структури були створені в усіх об’єднаних територіальних громадах.
Також облдержадміністрація прагне, щоб бізнес відчув і державну фінансову підтримку. У лютому Тернопільська ОДА та Німецько-Український фонд підписали меморандум про співпрацю щодо фінансування й розвитку малого та середнього підприємництва в області. Це дасть бізнесу можливість сплачувати лише 7,5% кредитних коштів. Діє й обласна програма підтримки малого та середнього бізнесу, що передбачає мільйон гривень для розвитку підприємництва краю.
Найближчим часом на Тернопіллі запрацює Агенція регіонального розвитку, що стане координатором центрів підтримки підприємництва.