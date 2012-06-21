Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо торгівця людьми, уродженця краю. Протягом 2012—2013 років він перебував у Польщі. Там і пристав на злочинну пропозицію доправляти жінок для надання секс-послуг у розважальному закладі одного з міст сусідньої країни.
Про незаконні діяння цього лиходія розповіла прес-секретар прокурора Тернопільської області Леся Гурецька. З’ясувалося, що за кожну особу, яка працюватиме у сфері інтимних послуг, поляк пообіцяв вербувальникові заплатити 500 доларів США. Зловмисник узявся шукати жінок у середовищі тих, кого надто доймала матеріальна скрута. Жертвам зловмисник обіцяв заробіток до 3 тисяч доларів США на місяць, а також говорив про забезпечення проживанням у Польщі, належні побутові умови та можливість будь-коли безперешкодно повернутися додому.
На жаль, знайшлися жінки, які зловилися на гачок зловмисника. Вербувальникові вдалося заманити чотирьох жительок Тернопільщини. «Дві жінки, яких він доправив до місця призначення, відпрацювали у нічних клубах від кількох тижнів до кількох місяців», –– інформує речник прокурора області. Під час спроби переправити ще двох жертв зловмисника затримали правоохоронці на території нейтральної зони між державними кордонами України та Польщі. Тепер подальшою долею торгівця людьми займеться Феміда.