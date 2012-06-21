За результатами лютого лідером продажів нових автомобілів в Україні став VolkswagenGolf Sportwagen 2015 року, який возять до нас зі США через заборону там продавати дизельні машини німецької марки.
Український імпортер німецьких автомобілів Audi та Volkswagen у лютому привіз велику партію дизельних автомобілів 2015 року, які заборонені до продажу у США та деяких інших країнах. Незважаючи на те, що автомобілі випущені ще 2015 року, українці масово скуповують їх, чекають у багатомісячних чергах.
Причина такого ажіотажу – низька ціна. Наприклад, дизельний Volkswagen Golf Sportwagen 2015 року виробництва мексиканського заводу Volkswagen AG коштує майже 18 тисяч доларів, а Audi A3, вироблене в Угорщині – 19,5 тисячі євро. Для прикладу – такі ж бензинові моделі автомобілів 2017 року виготовлення коштують у півтора-два рази дорожче.
Завдяки масовим поставкам цих моделей в лютому марка Volkswagen зайняла перше місце в рейтингу продажів нових авто в Україні, продавши 830 машин (половина з них саме «Спортвагени»). Порівняно з минулим року цей бренд поліпшив свій результат у 2,2 рази, передає асоціація «Укравтопром».
Загалом ринок нових автомобілів (якщо вважати такими моделі 2015 року виготовлення) зріс у лютому майже на 21% порівно з цим же місяцем рік тому. Результат минулого місяця – 5,9 тис. нових легковиків.
На другому місці у рейтингу продажів лютого – Toyota, яка посідала роком раніше третю сходинку рейтингу. При цьому лютневі реалізації машин цієї марки в Україні зросли в порівнянні з 2017 роком вдвічі і становили 697 шт.
Третє місце у лідера торішнього лютого Renault – 536 реєстрацій і 0,8% зростання.