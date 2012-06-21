Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

У Празі згоріла одна з перлин дерев'яного зодчества історичного Закарпаття — церква Святого Архангела Михаїла. Зведена майстрами в другій половині XVII століття, вона була перевезена у столицю Чехії в 1929 році з села Медведівці, що на Мукачівщині. Прикрашала собою один із центральних парків міста і була частиною колекцій Етнографічного музею. З 2008 року в храмі справляла богослужіння православна релігійна громада.

Архітектурна цінність сакральної споруди полягала в тому, що її збудували у традиційному бойківському стилі з використанням елементів бароко. Сягала майже 14 метрів завдовжки, восьми — завширшки. Висота вежі становила близько 17 метрів.

Гасили ж дерев'яну споруду шість пожежних команд, однак процес був нелегкий — заважав складний рельєф місцевості. Врешті-решт церква згоріла повністю і це, за словами посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, є великою втратою. Над з'ясуванням обставин займання працюють слідчі.

Пражани з болем у серці відгукувалися на втрату перлини дерев'яного зодчества, залишаючи десятки коментарів у соціальних мережах. Втім, за словами керівника української амбасади, у столиці Чехії вже прийняли рішення відновити цей архітектурний шедевр. Речник магістрату Віт Гофман, якого процитував Євген Перебийніс, заявив: про публічний збір пожертв на відновлення церкви Михаїла оголосять уже 29 жовтня.