Протягом січня-березня цього року вінницькі власники елітних авто перерахували до місцевих бюджетів понад 1,5 мільйона гривень транспортного податку. Ця сума на 162,3 тисячі гривень або на 62,3 відсотка більша від запланованого. «А в порівнянні з відповідним періодом минулого року сума сплаченого податку зросла на понад 609 тисяч гривень або на 66,2 відсотка», – зазначив начальник ГУ ДФС у Вінницькій області Руслан Осмоловський. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з часу випуску яких минуло не більше п'яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік. А зараховується він повністю до місцевих бюджетів. У переліку елітних марок автомобілів, за які найчастіше мешканці області сплачували транспортний податок, посадовець назвав «Mercedes-benz», «Audi» та «Land Rover».
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