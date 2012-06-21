Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Ляльки з більшості областей України, а також із Королівства Норвегії загостювали в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тут відкрилася ІІ всеукраїнська виставка «Натхненні лялькою». Представлені понад 140 витворів тридцяти майстринь, які займаються цією народною іграшкою. Для порівняння, торік у схожій виставці взяла участь лише одна майстриня з-за меж Закарпаття, а загальна кількість ляльок не перевищувала 60. Чимало зразків народної творчості виставив і музей із власної фондової збірки.
Автори створюють ляльки у властивій для своїх регіонів традиції. Тож відвідувачі можуть побачити в мініатюрних витворах усю країну. Поряд із авторськими та декоративними є і сакральні, оберегові ляльки-мотанки. Виконані з різних матеріалів, у тому числі з кукурудзяного листя, соломи та глини, радують око своєю різноманітністю.
Щодо ляльки з Норвегії, на вбранні якої зображені дрозди, то учасниця виставки Ніна Хаген у листуванні з музеєм пояснила: «Це — «молода Другетівна». Її виготовили в українській школі в Осло, а назвали так через те, що історія Ужгорода впродовж чотирьох століть мала тісні зв’язки з родом графів Другетів. На їхньому родовому гербі зображені чотири птахи. Ось, мовляв, вони прилетіли та зручно вмостилися на фартушкові молодої Другетівни.
Дерев’яні іграшкові ляльки, що їх представив музей, дають уявлення про те, якими іграшками забавлялася закарпатська малеча в давноминулі часи. Всі твори на виставці виготовлені вручну, і, кожна цікава по-своєму, подовгу затримують на собі увагу гостей закарпатського музею.