Команда космічного телескопа Hubble опублікувала унікальний і дуже чіткий знімок, на якому зображено гігантський шторм на Юпітері. Він виріс до такого розміру, що з легкістю міг би поглинути всю Землю.

Знімок шторму з коментарем про нього опубліковано на офіційному сайті Hubble. В інформації йдеться, що це останнє на даний момент зображення Юпітера, отримане цим космічним телескопом. Знімок був зроблений 25 серпня 2020 року, коли Юпітер знаходився в 653 мільйонах кілометрів від Землі.

Зображення вийшло дуже чітким, що дало вченим нові дані для вивчення незвичайної атмосфери цієї величезної планети. Його унікальність полягає в тому, що телескопу вдалося зняти відразу кілька цікавих об'єктів. Наприклад, на новому знімку ліворуч, видно Європу, крижаний супутник Юпітера.

Але особливу увагу вчених привернув до себе потужний шторм, який видно в середніх північних широтах у вигляді яскравої, білої плями. Вже підраховано, що рухається він зі швидкістю 560 кілометрів на годину. Вперше цей вельми протяжний шторм був помічений 18 серпня 2020 року, після чого з'явився в полі зору ще один раз.

«Хоча в цьому регіоні зазвичай виникають шторми, часто навіть відразу по кілька штормів одночасно, це конкретне атмосферне збурення має більшу структуру, ніж у попередніх штормів, – пишуть дослідники.– За головним шлейфом тягнуться маленькі темні згустки, що обертаються проти годинникової стрілки. Досі нічого подібного не було».

Вчені вважають, що це може бути початком процесу формування набагато більш витягнутої «плями», яка, безумовно, буде домінувати в північній півкулі. Можливо навіть, що вона буде здатна конкурувати за своїми розмірами з легендарною Великою червоною плямою, яка домінує в південній півкулі.

До речі, на знімку Hubble видно, як Велика червона пляма, що обертається проти годинникової стрілки, буквально розсипається в хмарах, що лежать перед нею, і утворює цілий каскад білих і бежевих «стрічок». Цей шторм нині має виключно насичений червоний колір, а його ядро і край здаються темно-червоними.

Дослідники говорять, що зараз розмір Великої червоної плями становить приблизно 15,8 тисячі кілометрів у діаметрі. Тобто воно досить велике, щоб поглинути Землю. При цьому Супершторм, схоже, поступово вщухає. У порівнянні зі спостереженнями 1930 року, ця пляма зменшилася в розмірах. У той же час відмічено, що швидкість її зменшення, ймовірно, теж сповільнилася. Причина зменшення цієї плями для вчених поки – повна загадка.

Зліва від газового гіганта на знімку видно Європу. Вважається, що під її крижаною поверхневою кіркою знаходиться рідкий океан. Це припущення робить крижаний місяць Юпітера однією з основних цілей у пошуках придатних для життя світів за межами Землі. Ще в 2013 році було оголошено, що Hubble виявив водяну пару, що піднімається з холодної поверхні Європи в декількох локалізованих шлейфах біля південного полюса.

Додамо, що відразу кілька країн планують відправити на Європу свої місії у найближчі роки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»