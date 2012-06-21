За останніми даними Мінсоцполітики нині на підконтрольній українській владі території обліковується майже 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, з них дві третини – це родини із дітьми. Неповнолітні або й зовсім малі, вони вже не за розповідями чи книжками знають, що таке воєнні дії безпосередньо біля ганку власного будинку. Більшість із них потребує реабілітації й усі вони – державної підтримки та допомоги. Та чи всі з них можуть отримати відповідний статус?
Так, постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 і від 05 квітня 2017 р. № 268» вдосконалено порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та забезпечено нормативне врегулювання питань, пов’язаних із розширенням переліку окремих категорій дітей, які можуть мати право на отримання такого статусу, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Документ передбачає право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, особою, яка в період здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), та доповнено перелік дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, категорією дітей, які виявлені місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування і не зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, або які не проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.
Органи опіки та піклування отримали повноваження в прийнятті рішень про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або відмову в наданні такого статусу за результатами розгляду комісією з питань захисту прав дитини документів, поданих заявником.