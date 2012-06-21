Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У протидії коронавірусній інфекції Закарпатський центр легеневих хвороб почуватиметься набагато впевненіше: тут почав діяти апарат для тестувань на базі імуноферментного аналізу. Тест-систему ІФА придбали за 980 тисяч гривень, виділених Національною службою здоров'я України.
Апарат повністю автоматизований і на сьогодні, за словами керівника Центру легеневих хвороб Василя Скрипа, аналогів в Україні не має. Його перевагою є те, що протягом двох годин опрацьовує одночасно 60 зразків, відібраних від пацієнтів. Ним у закладі тестуватимуть медичних працівників і пацієнтів – жителів Закарпатської області, рекомендованих для проведення аналізів департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації.
Дорогим апаратом технічне переозброєння Закарпатського центру легеневих хвороб не вичерпується. Нещодавно за кошти пілотного проєкту придбали і новий апарат КТ, біохімічний аналізатор, а три апарати штучної вентиляції легень (у тому числі один – висококласний) з'явилися в арсеналі за кошти обласного бюджету.