Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Щоб убезпечити дітей, які йдуть до школи, від кору та інших інфекційних хвороб, у Мукачівському районі на Закарпатті вдаються до застережних заходів. Для цього провели нараду з керівниками освітніх закладів, на якій поставили чітку вимогу: для запобігання спалахам інфекції відповідно до наказу МОЗу та Міносвіти всі учні, а також вихованці дошкільних закладів повинні пройти вакцинацію.
Про її обов’язковість нагадує трагічний випадок, який стався з 12-річним хлопчиком із села Страбичово цього району. Він помер від кору, не маючи щеплення. Загалом у цьому районі близько 300 дітей, які збираються піти до школи, ще не захищені від інфекцій. У кількох селах частка невакцинованих становить 50%. Більшість – першокласники.
Начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації Світлана Кешеля повідомила: «Ситуацію беремо під контроль для того, щоб усі діти, які йдуть до першого класу, отримали щеплення. Цим самим ми убезпечимо інших дітей, які вчаться в школах, від розповсюдження інфекційних хвороб. Ми наголошуємо на всіх зустрічах із батьками, що ніхто так, як вони, не зацікавлений у збереженні здоров’я їхніх дітей. Тобто, не так міністри і керівники шкіл і дитсадочків, як самі батьки. Ми в районі налагодили чіткий контроль за тим, хто з дітей пройшов щеплення, та вимагаємо від батьків документальні підтвердження».