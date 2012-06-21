Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Закарпаття, яке є найбагатшим у країні регіоном за наявністю природоохоронних територій, днями збагатилося ще однією з них. Зокрема, до охоронних зон місцевого значення віднесено ділянку з пралісами площею 223 гектари, що на території державного підприємства «Хустське лісове дослідне господарство».
Нині в Закарпатській області віднесені до природно-заповідного фонду і охороняються державою майже 180 тисяч гектарів. За питомою вагою зон із природоохоронним статусом область у кілька разів перевищує загальнодержавний показник: 15% на Закарпатті проти 4% в Україні загалом.
Розвиткові заповідникової справи з кожним роком усе більше уваги приділяють державні лісогосподарські підприємства. У їхньому лісовому фонді нині нараховується три десятки заповідних об’єктів загальнодержавного значення площею 44430 гектарів, а також 171 об’єкт на 15773 гектарах – місцевого значення.
Ще майже 40 тисяч гектарів охоплюють території Карпатського біосферного заповідника, а також національних природних парків – Ужанського, «Синевир» і «Зачарований край». Десятки тисяч пралісів, що зростають на їхніх охоронних територіях, віднесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
В умовах поступового пом'якшення «карантинних» обмежень і держлісгоспи, і національні парки області готуються до припливу туристів і рекреантів. Адже більшість вітчизняних туристів у цьому році віддаватимуть маршрутам усередині країни. У багатьох місцевостях на охоронних територіях оновлено зони відпочинку, з'явилися додаткові альтанки, обладнано місця для відпочинку, промарковані туристичні стежки.
На місцях сподіваюся, що екологічний туризм, який набуває в області дедалі більшого поширення, допоможе отримати додаткові прибутки.