Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



Резонансні затримання двох високопосадовців відбулися вчора на Закарпатті. Зокрема, за рішенням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно затримано заступника голови Закарпатської обласної ради Петра Грицика, а також керівника обласного Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Віталія Лалакулича. Їх підозрюють у вимаганні коштів від підрядників, які виконують роботи в рамках загальнодержавної програми «Велике будівництво».

Начальника Управління ДАБІ, зокрема, 3 листопада упіймали «на гарячому» неподалік від цієї держустанови під час передачі йому неправомірної вигоди у сумі 560 тисяч гривень. Через підозру в співучасті до даного злочину затримано і заступника голови Закарпатської обласної ради.

Обидва вони, за висновком слідчих, налагодили схему одержання хабарів із підприємців. Задокументовано вимагання фігурантами грошей із представника комерційної структури — переможця тендеру на зведення культурного центру, який планують звести в одному з населених пунктів області.

Фігуранти справи, яка здійснюється під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, обіцяли не створювати штучних перешкод у здійсненні підрядником ремонтно-будівельних робіт. За цю «послугу» начальник Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області і заступник голови Закарпатської облради вимагали понад пів мільйона гривень.

Обидва чиновники очікують на вердикт суддів у ізоляторі тимчасового тримання, до якого їх помістили відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України. Високопосадовцям інкримінують злочин за частиною 3 статті 368 КПК України: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

Зараз слідчі з'ясовують усі деталі ймовірного злочину, узагальнюють їх для передачі справи до суду.