На Закарпатті діятиме ще одна академія — футбольна. Про неї оголосив футбольний клуб «Минай», назва якого збігається з назвою села в Ужгородському районі. Нині він виступає у другій лізі українського футболу, проте має великі амбіції. Про серйозність намірів свідчить те, що тренуватимуться майбутні професійні футболісти чотири рази на тиждень під орудою дитячих тренерів — колишніх майстрів шкіряного м’яча, що досягли чималих висот у кар’єрі. Важливо, що заняття в академії будуть безплатними, хлопців забезпечуватимуть екіпіруванням, футбольними м’ячами та іншим інвентарем. Нині триває набір хлопчиків віком 13—14-річного віку. Зі зростанням майстерності академіків зараховуватимуть до основного складу минайського клубу. Ігрового досвіду вихованці академії набуватимуть у юніорській команді, яку планує створити клуб «Минай», щоб виступати у першості дитячо-юнацької футбольної ліги України.
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