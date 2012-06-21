На заводі Єврокар, який знаходиться в селі Соломонове Закарпатської області, з 15 березня почали офіційно виробляти кросовер SUV моделі Skoda Karoq.
За словами генерального директора заводу Ігоря Царенка, «Єврокар» – єдиний виробник легкових автомобілів в Україні. Цього року підприємство планує випустити 628 автомобілів Skoda Karoq, а вже наступного – приступить до виробництва нового кросовера.
На українському ринку Skoda Karoq 2018 модельного року пропонується в передньопривідній версії з бензиновим двигуном 1.5 TSI (150 к.с., 250 Н•м) у двох комплектаціях: Ambition і Style. Двигун поєднується з 7-ступінчастим «роботом» DSG.
У комплектації Ambition кросовер оснащується клімат-контролем, медіасистеми з кнопками управління на кермі та Bluetooth, фронтальними і передніми бічними подушками безпеки, салонним дзеркалом з автозатемненням, датчиком дощу, протитуманними фарами і 16-дюймовими легкосплавними колісними дисками. Крім цього, передбачений підігрів передніх сидінь і зовнішніх дзеркал.
У виконанні Style до цього списку додається електропривід кришки багажного відділення, поперекова підтримка сидінь першого ряду, камера заднього виду і задні датчики паркування, круїз-контроль, аудіосистема Bolero, контроль тиску в шинах і система утримання при старті на підйомі.