Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



На Закарпатті за період карантинних обмежень, зокрема з 12 березня по кінець вересня через службу зайнятості працевлаштовано 4863 громадян. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Юрій Фущич, додавши, що процес працевлаштування відбувався в дистанційному режимі.

Робота директорів філій та базових центрів з працевлаштування здійснювалася за негативних тенденцій, що склалися на ринку праці, однак це не завадило досягти позитивних результатів, повідомив керівник обласної служби. Її працівники, за словами Юрія Фущича, не залишали без відповіді жодне звернення шукачів роботи, а також прохання роботодавців про підбір кваліфікованого персоналу.

Досягнуто гарних показників і з надання допомоги з часткового безробіття. З початку дії відповідної норми Закону — з 28 квітня по 30 вересня роботодавці подали до служби зайнятості понад 10,5 тисяч пакетів документів, після розгляду яких прийнято 9570 рішень про виплати. Ними охоплено 17627 жителів Закарпатської області.