Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Розчищення річок від сміття, затори якого під час паводків призводять до виходу води з берегів і підтоплень, — одне з найперших завдань місцевої влади. Цим сьогодні активно займаються спецзагони, сформовані в аварійно-рятувальному загоні Держслужби з надзвичайних ситуацій. До робіт залучено і Басейнове управління ріки Тиса, районні державні адміністрації.
— Нині ці роботи ведемо на Берегівщині, де розчищуємо русло річки Боржава, — повідомив на брифінгу виконувач обов’язки начальника аварійно-рятувального загону ДСНСУ у Закарпатській області Володимир Михаль. — На 10-кілометровій ділянці там нараховується 13 стихійних сміттєзвалищ, які отруюють життя населених пунктів.
Під час розчищення спочатку забирають деревину, відтак сміття. Ускладнює роботу те, що деревина намокла і стала в кілька разів важчою. Щоб її забрати з дна річки, потрібноз алучати спеціальні технічні засоби, а також водолазів. Затим із річки вибирають сміття: поліетилену, пластику накопичилося по півметра на поверхні води і стільки ж — під нею. Споруджуються інженерні конструкції, щоб пришвидшити збирання відходів.
Влада веде перемовини з підприємствами, які можуть переробити сміття. Йдеться, насамперед, про десятки тонн накопиченого пластику. Це питання, зазначив на брифінгу заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Ігор Шинкарюк, є пріоритетним і перебуває на контролі у голови облдержадміністрації Олексія Петрова. «Ми не вирішимо питання паводків, якщо не розчистимо ці завали, які впливають на підняття рівня води. У нас фактичноз аблокована нормальна спроможність протоку русла річки Боржава», —додав Ігор Шинкарюк.
А от частина витягнутої з води деревини може бути використана як вторсировина. На сьогодні в області вже зібрано 110 кубометрів сміття, з яких майже половина — деревина. Її розподілятимуть і населенню у вигляді палива.