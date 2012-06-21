Біологи запевняють, що закарпатські клімат і ґрунти придатні для вирощування лаванди. Фермерка Мирослава Качур розпочала і вже три роки практикує лавандовий бізнес. На околиці міста Перечин посадила 300 кущів, які привезла з Болгарії. Нині їх на плантації 54 тисячі, вони вже дають урожай. Лаванда сорту англійська вузьколиста коштує 10 гривень за саджанець. Догляд за рослиною нескладний — достатньо виполювати бур’яни і поливати. Наприкінці літа рослина накопичує найбільше ефірних олій, а також дубильних речовин. Тож незабаром збирання врожаю. З гектара посівів лаванди отримують майже 7 тонн сировини. Її у висушеному вигляді використовують як харчову приправу, а у парфумерії виготовляють ефірну олію. Продають лавандову воду і сухі букетики. Мирослава Качур планує збільшити плантацію до 5 гектарів.
НОВІ ПІДХОДИ