Шанувальники подорожей залізницею, а також численні туристи днями могли проїхатися однією з найстаріших в Україні і єдиною на Закарпатті вузькоколійкою на особливих умовах — без оплати і з різноманітними розвагами. Такий подарунок їм зробили залізничники у день Боржавської вузькоколійки.
У Берегівському депо у старовинні вагони сіли майже 100 пасажирів з України й сусідньої Угорщини, де вузькоколійки серед туристів вельми популярні. Вони прийшли, щоб насолодитися перебуванням в особливому потязі, мальовничими краєвидами, які відкриваються обабіч залізниці.
З Берегова потяг рушив до Виноградова, звідти — до станції Хмільник на Іршавщині, а потім у зворотному напрямку. Пасажирів не стомила майже 7-годинна поїздка завдяки зупинкам. На станції Хмільник на них чекали виступи колективів художньої самодіяльності, ознайомлення зі старовинним технічним обладнанням вузькоколійки. Серед них семафор, який і нині успішно виконує функції, які нині перекладено на світлофори. А ще давній залізний міст, комутатор тощо.
Усе ще тривають дискусії довкола доцільності збереження ретропотяга. Та туристи давно довели його необхідність і цінність, бо із задоволенням подорожують ним. Щодо звичайних пасажирів, то вони теж користуються послугами «Анці Кушницької», як люди звуть вузькоколійку. В постійному режимі «сільський експрес» курсує для всіх щопонеділка, щочетверга та щонеділі.