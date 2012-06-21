Вчені з Кембріджського університету і Імперського коледжу Лондона з’ясували, які процеси відбуваються в мозку під час сну.
Вчені проаналізували процеси, що відбуваються зі спогадами під час фази повільного сну. Для цього вони стимулювали нейрони мишей.
Співробітники наукових установ прийшли до висновку, що під час сну зв’язки між нейронами, які містять актуальну інформацію, стають міцнішими, а ті, що опосередковані не настільки важливими даними, — послаблюються і зникають.
«В залежності від переживань людини та їх значущості розмір відповідних нейронних зв’язків змінюється», — говорить головний автор роботи Анна Гонсалес Руеда.
За словами Руеди, цей механізм запобігає перезбудженню нервової системи. Крім того, таким чином мозок отримує можливість зберігати важливу інформацію протягом тривалого часу без втрати даних.
«Хоча мозок має екстраординарний об’єм пам’яті, підтримка зв’язків нейронів і їх активності вимагає багато енергії. Набагато ефективніше зберегти тільки те, що необхідно», — зазначає дослідник.