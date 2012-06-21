У Запорізькій області 2018-й проголосили роком будівництва доріг. На покращення стану і розвиток автошляхів у регіоні значно збільшено обсяги фінансування. Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, коментуючи це, нагадав, що з 1 січня істотно змінився механізм фінансування дорожньої галузі. І для акумулювання коштів усіх джерел фінансування дорожнього господарства області у складі спецфонду обласного бюджету, згідно з рішенням облради, утворюється територіальний дорожній фонд Запорізької області.
Цьогоріч Запоріжжя продовжує участь в експерименті з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування за рахунок перевиконання митних індикативів. Із 2017 року залишок коштів, отриманих у межах експерименту, становить 170 мільйонів гривень. Крім цього, облдержадміністрація очікує, що завдяки кадровим змінам на Запорізькій митниці вона забезпечить перевиконання планових надходжень і область отримає на розвиток доріг у нинішньому році надходження в сумі 470 мільйонів гривень.
Ці кошти планують насамперед спрямувати на продовження поточного ремонту ділянок доріг державного значення (Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь та Василівка — Бердянськ). Перед Укравтодором порушено питання про внесення у план важливого для всієї України об’єкта «Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в Запоріжжі» до мережі доріг державного значення, що дасть змогу частину коштів, отриманих у межах експерименту, спрямувати на продовження будівництва мостових споруд.
На приведення у належний стан доріг державного значення у Запорізькій області спрямують кошти державного бюджету. На дороги загального користування місцевого значення, які нещодавно передано зі сфери управління Держагентства автодоріг України до сфери управління Запорізької ОДА, спрямовуватимуть субвенцію з держбюджету. Її обсяг на 2018 рік становить 479 мільйонів гривень.
Розподіл субвенції з держбюджету обласному бюджету на дороги загального користування місцевого значення за районами області здійснюватимуть пропорційно до протяжності доріг та згідно з пропозиціями райдержадміністрацій. Першочергову увагу планують приділити дорогам місцевого значення: Запоріжжя — Біленьке, Пологи — Кінські, Роздори — Бердянськ, Комиш-Зоря — Кузнецівка — Зачатівка. Пріоритетом визначено під’їзні дороги до об’єктів соціальної інфраструктури. Запорізька обласна влада розраховує на залучення коштів сільських, селищних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад на ремонт доріг місцевого значення (на умовах співфінансування).
Євген ЛОГАНОВ
для «Урядового кур’єра»
А ТИМ ЧАСОМ
На Закарпатті об’їзна вперлася в... наділи
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Суспільний інтерес. Надзвичайно актуальне на Закарпатті спорудження об’їзної дороги навколо одного з найбільших міст області — Берегового. Нині весь великогабаритний автомобільний транспорт курсує через місто, руйнуючи дорожнє покриття та забруднюючи довкілля.
Будівництво цієї траси могло б розпочатися вже давно, однак на запланованому маршруті лежать приватизовані земельні ділянки. Щоб розпочати роботи, слід викупити їх. Та далеко не всі власники погоджуються продати їх або правлять зависокі ціни.
Уповноважений від райдержадміністрації за проведення викупу земельних ділянок юрист Служби автомобільних доріг Денис Деменко каже, що нині викуплено 70 ділянок зі 107, які належить викупити. До речі, з невідомих причин їхня кількість зросла: раніше називали цифру 70.
Є й інші питання, що стоять на заваді початку будівництва. А саме перенесення з маршруту, яким проходитиме об’їзна дорога, електричних опор і ліній передач, газопроводів та інших комунікацій.
Об’їзну дорогу, яку Україна та Угорщина домовилися побудувати спільно, планують здати в експлуатацію у 2020 році. Чи отримають усі, хто мандрує за кордон, зручну автомагістраль із сучасною інфраструктурою, нині залежить і від селян Берегівщини, їхньої готовності йти назустріч суспільним інтересам.
Будівництво цієї дороги залишається одним із пріоритетів і для району, і для Закарпаття загалом.