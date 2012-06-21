Набрав чинності Закон України «Про розвідку», що є вагомим кроком у реформуванні сектору безпеки і оборони України, яке розпочалося з прийняття Закону України «Про національну безпеку України».

Закон увібрав у себе передовий досвід у сфері правового забезпечення діяльності розвідувальних органів держав-членів ЄС та НАТО. Але передусім він спрямований на покращення ефективності роботи української розвідки з метою захисту національних інтересів.

Консолідація повноважень розвідувальних органів у різних сферах їхньої діяльності в рамках нового модульного законодавчого акта була вкрай важлива в умовах агресії Російської Федерації проти України. На думку Голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка, у Законі закладено комплексний, прозорий та зрозумілий підхід до регулювання сфери розвідувальної діяльності України.

«Служба зовнішньої розвідки доклала надзвичайних зусиль задля необхідності адаптації моделі діяльності та побудови розвідувального органу до нових умов, що склалися з огляду на втілення курсу нашої держави на інтеграцію в європейський і євроатлантичний простір. І саме прийнятий Закон України став базовим законодавчим підґрунтям розбудови новітньої системи зовнішньої розвідки», – зазначив Валерій Кондратюк.

Щодо деяких аспектів Закону України «Про розвідку» слід відзначити такі найголовніші його норми.

Найперше – на законодавчому рівні створено розвідувальне співтовариство, коло суб’єктів, діяльність яких безпосередньо або опосередковано стосується захисту державних інтересів України від зовнішніх загроз. Визначено роль та місце окремих суб’єктів цього співтовариства під час виконання завдань із забезпечення зовнішньої безпеки України, а також засад їхньої взаємодії між собою.

Закон чітко розмежовує повноваження і сфери відповідальності розвідувальних органів із зосередженням їхніх зусиль на пріоритетних напрямах забезпечення національної безпеки, унеможливлює дублювання їхніх завдань і функцій та одночасно забезпечує комплексний підхід до виконання розвідувальними органами пріоритетних завдань розвідувальної діяльності у відповідних сферах.

Відбулося довгоочікуване виокремлення механізму проведення розвідувальних заходів із системи оперативно-розшукової діяльності. До набрання чинності Закону проведення розвідувальних заходів, які передусім були спрямовані на добування інформації, регулювалися Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність». Регулювання специфіки розвідувальної діяльності некоректно вкладалося в рамки антикримінального законодавства та потребувало змін, що знайшли відображення у Законі України «Про розвідку».

Вперше у вітчизняній історії на законодавчому рівні визначено соціальний і правовий статус, а також відповідні гарантії осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами (компенсації, пільги, різні види допомог тощо).

Закон України «Про розвідку» є комплексним законодавчим актом, яким передбачено внесення змін до більш ніж 25 інших законодавчих актів.

Важливим є і те, що нормами Закону посилюється демократичний та цивільний контроль за розвідувальним сегментом сектору національної безпеки і оборони, передусім парламентського та громадського. Це сприятиме чіткому розумінню завдань, способів та методів діяльності розвідувального співтовариства, а також можливості належної оцінки результатів цієї діяльності.

Із набранням чинності Закону України «Про розвідку» реформа сектору безпеки і оборони в частині розбудови національної розвідки не закінчується. Цей Закон є основою для прийняття інших нормативно-правових актів (указів Президента, постанов Уряду України, відомчих наказів та розпоряджень), якими буде деталізовано кожний конкретний аспект діяльності розвідувальних органів, інших суб’єктів розвідувального співтовариства, а також правові гарантії співробітників розвідувальних органів, членів їхніх сімей та осіб, які конфіденційно співробітничають з цими органами.