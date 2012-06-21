Увімкнені ліхтарі, нові медичні заклади і відремонтовані дороги. Що зміг зробити голова Набутівської ОТГ і на що чекати мешканцям об’єднаної територіальної громади у найближчому майбутньому?

Набутівська сільська територіальна громада ‒ мальовничий куточок, розташований у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області на схилах Придніпровської височини. Ця місцевість ‒ осередок українського духу та сили. Серед лісів, схилів, родючих полів ‒ 13 сіл об’єднаної територіальної громади, в яких мешкають майже 6450 осіб. До складу Набутівської ОТГ увійшли села: Буда-Бровахівська, Бровахи, Деренковець, Драбівка, Кичинці, Корнилівка, Мірошниківка, Набутів, Нетеребка, Паськів, Сахнівка та селища: Сахнівське і Червоне. Адміністративний центр громади розташований у селі Набутів.

Перше враження піcля відвідування Набутівської ОТГ – «далеко не кожна територіальна громада в Україні може похвалитися такою сучасною інфраструктурою». У Набутівській сільській раді функціонує Центр надання адміністративних послуг. Він обладнаний за європейськими стандартами, де кожен житель на місці може зробити усі необхідні документи та вирішити свої питання, не виїжджаючи Бог знає куди та не оббиваючи пороги десятків інстанцій та кабінетів.

Також на території громади працюють дві оновлені амбулаторії, п’ять шкіл, дитячий садок, вісім бібліотек, шість ФАПів, сім будинків культури, музична школа, три музеї, 28 магазинів та аптека, в якій можна розрахуватися навіть карткою. І головне, що усі ці об’єкти не стоять занедбаними, як часто буває у сільській місцевості по Україні, а підтримуються, розбудовуються та розвиваються. У всьому відчувається порядок, вправна рука хазяйновитого голови ОТГ, який є керманичем політичних процесів та хорошим господарником. Адже саме вміння знайти кошти під проєкти та ефективно їх реалізувати відрізняє Набутівську ОТГ від багатьох інших і саме такий досвід і менеджерські навички голови ОТГ забезпечують громаді стабільний розвиток, а людям комфортне життя.

Сам голова Набутівської ОТГ Олег Петрович Малюга на запитання, як йому вдається так вправно господарювати у такій великій громаді відповідає, що це його завдання, ціль і покликання. А головне обов’язок перед людьми, які його обрали. Не дивлячись на те, що господарських проблем в ОТГ щоденно виникає багато, тому, хто знає підводні течії роботи з чиновниками та бюджетними коштами вже нічого не страшно.

Не дивлячись на те, що громада утворилася лише у 2016 році, за чотири роки реалізовано багато проєктів з розвитку сіл: серед них облаштування доріг, розвиток медицини, поточні ремонти вулиць, реконструкції адміністративних приміщень, ремонт вуличного освітлення та багато інших господарських справ. І в планах на майбутнє таких проєктів з кожним роком не меншатиме.



Реалізовані проєкти

У 2017-2019 роках за рахунок різних джерел фінансування в ОТГ реалізовано 25 проєктів з капітального будівництва на загальну суму 22,3 мільйона гривень. Всього відремонтовано 15 ділянок доріг у 8-ми населених пунктах, заасфальтовано 16 487 кв. м протяжністю 3278 п/м. Обладнано мережу вуличного електроосвітлення в селі Драбівка; замінено електропроводку Нетеребського навчально-виховного комплексу; відремонтовано будівлю діючої Набутівської АЗПСМ та покрівлю дитячої установи Драбівського навчально-виховного комплексу, проведено капітальний ремонт системи водопостачання в селі Корнилівка, завершено капітальний ремонт системи опалення ФАПу в селі Сахнівка. У 2018 році придбано шкільний автобус «Атаман» вартістю 1845 тисяч гривень на умовах співфінансування з обласним бюджетом.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету наздійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості у 2019 році реалізовано проєкт «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини». У новій сучасні амбулаторії загальної практики сімейної медицини загальною площею 320,67 кв. м є житло для лікарів, за добу медики можуть оглянути 60 хворих. За кошти громади профінансовано проєкт «Реконструкція дошкільної установи «Вогник» під районний дитячий оздоровчий табір у селі Сахнівка.

Проєкти за 2020 рік

У 2020 році за рахунок коштів бюджету ОТГ вже проведено: капітальний ремонт двох ділянок доріг у селах Драбівка та Деренковець – засфальтовано 3,2 тис. кв. м.; капітальний ремонт покрівлі ФАПу в селі Нетеребка; поточний ремонт 29 вулиць у 9 населених пунктах громади на суму 1,6 мільйона гривень.

Проєкти в процесі реалізації та плани на майбутнє

Окрім завершених проєктів цього року голова Набутівської ОТГ Олег Петрович Малюга планує реалізують ще багато важливих справ: здійснити реконструкцію частини приміщень Авторської ЗОШ О. А. Захаренка, переобладнати адміністративне приміщення в селі Корнилівка під ФАП; завершити ремонт мережі вуличного електроосвітлення вулиці Сахнівська селища Сахнівського (від ТП-176 села Нетеребка), а також капітально відремонтувати чотири ділянки доріг у селах Нетеребка, Сахнівка, Набутів та Корнилівка. Заплановано заасфальтувати майже 3 тис. кв. м. доріг.

Крім поточних капітальних ремонтів, електрифікації, розвитку медицини, обладнання доріг є два важливі проєкти, якими особливо переймається Олег Петрович ‒ надати Сахнівській школі статус опорної та повернути стоматологічний кабінет, аби жителі громади не їздили у райцентр. І головна ідея, про яку постійно говорить голова ОТГ та виношує разом з командою свої задуми і мрії – відновити підприємства, наповнити місцевий бюджет, створити робочі місця та зупинити відтік молоді. Якщо враховувати кількість уже реалізованих справ, не буде дивно, якщо через декілька років на території Набутівської ОТГ з’являться власні нові підприємства, які приноситимуть гроші у бюджет громади, її жителі матимуть роботу, а мальовничими маршрутами та історичними пам’ятками громади мандруватимуть туристи з усієї України.

Степан МІРОШНИК

для «Урядового кур’єра»

