У рамках євроінтеграції урядом України було створено Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Агентство вже успішно реалізувало перші транспортні засоби на суму понад 2,5 мільйони гривень.
Також Міністерство юстиції забезпечує ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та зареєструвало порядок перевірки електронних декларацій чиновників. З метою ефективної боротьби з корупцією Мін’юст співпрацює та здійснює обмін інформацією з Міністерством внутрішніх справ та Національним антикорупційним бюро України.
«Мін’юст імплементував положення Директиви 2009/101/ЄС щодо розкриття інформації компаніями. Це забезпечило інформаційну прозорість діяльності юридичних осіб та оприлюднення даних про кінцевих бенефіціарів у Єдиному державному реєстрі, – зазначив оглядачеві «Урядового кур’єра» заступник міністра юстиції Сергій Петухов. – На додаток, Україна стала першою країною, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників компаній».
У рамках виконання Угоди про асоціацію було прийнято Закон України «Про електронні довірчі послуги» та затверджено План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону. На практиці це означає, що зі свого мобільного телефону можна зареєструвати компанію, підписати будь-який договір, направити запит і отримати будь-яку інформацію, яка стосується діяльності того чи іншого державного органу. Це значно спрощує життя та робить можливим контактувати з державними органами через смартфон і не стояти в чергах.