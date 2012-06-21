Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Нацбанк України оприлюднив інформацію щодо порушень на небанківському фінансовому ринку.

Головною проблемою страхових компаній, як йдеться в огляді регулятора, є невиконання нормативів платоспроможності та достатнього обсягу капіталу. НБУ наголошує на тому, що такі вимоги не є новими, а були започатковані ще Нацкомфінпослуг. Регулятор зазначає, що порушниками цих вимог є близько 60 страхових компаній.

У цілому страхові компанії потребують докапіталізації на суму 300 мільйонів гривень.

Більше десятка кредитних спілок також порушують вимогу до достатності капіталу. Як зазначають у Нацбанку України, ситуація у кредитних спілках ще більше погіршується у зв’язку з тим, що вони мають певні обмеження на надання додаткових послуг своїм клієнтам.

Мікрофінансові компанії, які надають мікрокредити населенню, також стали вразливими після настання пандемії, спричиненої корона вірусом COVID-19. Попит на їхні послуги серед населення у 2020 році значно зменшився. У той же час, умови надання кредитів стали значно жорсткішими.

Ломбарди також зазнали зниження обсягів кредитування і у другому кварталі 2020 року знизили обсяги надання кредитів на чверть. Поза тим, фінансові показники їхньої діяльності лишаються задовільними.