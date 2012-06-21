Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Керівництво Нацбанку України пропонує Кабінету Міністрів ввести часткову компенсацію відсоткової ставки за іпотекою.
Як вважають у регуляторі, для переважної більшості потенційних кредитоотримувачів, які беруть позики для купівлі житла, ставки 10% все ще не можуть бути доступними. Це стосується і молодих родин.
Нацбанк України пропонує часткову компенсацію таких ставок або часткове покриття державою ризиків фінансових установ, які надаватимуть такі позики.
У регуляторі наголошують, що саме ставки під 10% річних пропонуються давнім клієнтам банків.
Станом на 8 вересня 2020 року в Україні було надано іпотечних кредитів під 10% річних на суму близько 330 мільйонів гривень. Вони надавалися за програмою доступного кредитування Президента України Володимира Зеленського.
Такі кредити отримали 400 родин для купівлі нового житла за доступною вартістю. Як повідомляють в Офісі Президента України, темпи надання таких іпотечних кредитів дуже швидко зростають. У банках на даний час знаходяться понад 1300 заявок на надання іпотечних пільгових кредитів.
У такій програмі беруть участь ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Правексбанк та Кредобанк. Саме останній з них надав найбільшу кількість іпотечних кредитів.