Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Нацбанк України повідомляє, що за період з квітня по червень 2020 року він отримав та опрацював 9,4 тисячі звернень від клієнтів фінустанов банківського та небанківського фінансових ринків.
Фахівці регулятора заявляють, що найчастіше люди звертаються до контакт-центру Нацбанку. Кількість таких дзвінків до нього у другому кварталі 2020 року зросла порівняно з першим кварталом на 10%.
Найчастіше людей турбували питання щодо роботи установ та їхні особливості у карантинний період та запровадження різного обмежень у зв’язку з ним.
Також зростання кількості звернень до контакт-центру зумовлене тим, що з 1 липня Нацбанк України став регулятором і для установ небанківського фінансового ринку.
У Нацбанку також повідомляють, що частіше за інші споживачі скаржилися на роботу двох банків, але у повідомленні регулятора не уточнюється, що це саме за установи.
Більше 30% звернень споживачів до Нацбанку стосувалися різних порушень прав споживачів фінансових послуг, проте у регуляторі наголошують, що така частка звернень зменшилася порівняно із першим кварталом 2020 року. Це можна зокрема пояснити тим, що людей у другому кварталі частіше турбували не питання захисту їхніх прав, а особливості роботи фінустанов у карантинний період.