Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Керівництво Нацбанку України дало деякі роз’яснення щодо повноважень на захист прав споживачів небанківських фінпослуг, які регулятор отримав з 1 липня 20202 року. Регулятор ще на початку 2020 року запустив окремий сайт для споживачів банківських фінансових послуг, тепер його значно розширено, коли Нацбанк України отримав функції регулятора небанківських фінпослуг. Як відомо, було створене Управління захисту прав споживачів фінпослуг.
У Нацбанку зазначають, що існує три напрямки роботи у захисті прав споживачів, зокрема, небанківських фінпослуг: робота зі зверненнями громадян, встановлення вимог до фінустанов та контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів (також нагляд за фінустановами у цьому аспекті).
Нацбанк України нагадує, що спершу споживачі різних фінансових послуг, якщо, як вони вважають, було порушено їхні права, повинні звернутися до своєї фінустанови. Якщо питання там не було вирішено, то другим кроком буде звернення на пряму «гарячу» лінію Нацбанку України 0 800 505 240. У регуляторі зазначають, що таке звернення буде оформлено офіційно і відповіді на нього споживачеві треба очікувати впродовж 30 днів.
З іншими матеріалами щодо захисту прав споживачів фінпослуг можна ознайомитися на відповідній сторінці регулятора.
Як зазначила начальникуправління захисту прав споживачів фінпослуг Нацбанку України Лобайчук, аналізуючи звернення, стає зрозумілим, що деяких конфліктних ситуацій можна було б уникнути, якби громадяни знали свої права.
«Впевнена, що їм стануть у нагоді корисні поради на сторінці захисту прав споживачів, які допоможуть заповнити прогалини з питань фінансової грамотності, що дозволить запобігати порушенням прав клієнтів», – додала вона.