Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України, який став повноправним регулятором для небанківських фінансових установ, застерігає їхніх клієнтів від необачливих дій, коли вони намагатимуться взяти кредити без довідки про доходи під 0%.
Про це повідомляє пресслужба регулятора. Як зазначають у НБУ, насправді такі відсоткові ставки можуть складати від 100 до 1700% річних.
У регуляторі вважають, що ставка 0% може діяти у так званий пільговий період, а він є, зазвичай, дуже коротким – лише декілька днів.
У НБУ застерігають, що часто небанківські фінансові установи вказують без розшифрування ставку за кредитом 1-2%. Люди не придають цьому відповідної уваги, але це ставка за день. Лише потім, коли клієнт відтерміновує сплату за кредитом, йому нараховують чималі штрафи та пені.
Також треба досконально розібратися з графіком погашення кредиту. У НБУ застерігають, що за невчасні виплати за кредитами, деякі мікрофінансові установи автоматично можуть збільшити кредитні ставки.
Як відомо, 4 серпня 2020 року у Нацбанку України було створено комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових послуг. Він є спеціальним колегіальним органом, якому правління регулятора делегує повноваження щодо здійснення нагляду та регулювання таких установ.