Постійні холодні температури та сильний полярний вітер сприяли утворенню великої та глибокої антарктичної озонової діри в 2020 році, і вона, ймовірно, збережеться до листопада, повідомили вчені NOAA та NASA.

20 вересня 2020 року щорічна озонова діра досягла піку в 24,8 млн. квадратних кілометрів (9,6 млн. квадратних миль), що приблизно втричі перевищує розмір континентальної частини Сполучених Штатів. Також вчені виявили майже повне знищення озону протягом декількох тижнів у 6-кілометровій ділянці стратосфери поблизу географічного Південного полюса.

На наведеній вище мапі показано розмір і форму озонової діри над Південним полюсом 20 вересня, в день її максимуму, підрахованого командою NASA з питань охорони озону. NASA та NOAA здійснюють моніторинг озонової діри за допомогою додаткових інструментальних методів. Супутник NASA Aura, супутник NASA-NOAA Suomi NPP та супутник NOAA JPSS NOAA-20 вимірюють озон з космосу. Мікрохвильовий звуковий апарат Aura також оцінює рівень хлору, що руйнує озон.

Цей рік приніс 12-ту за величиною озонову діру (за площею) за 40 років супутникових записів, з 14-ми найнижчими показниками озону за 33 роки проведення аеростатових інструментальних вимірювань. Однак вчені відзначили, що постійне зниження концентрації в атмосфері озоноруйнівних хімічних речовин (які контролюються Монреальським протоколом ) перешкоджало тому, щоб отвір був таким великим, як це могло бути за тих самих погодних умов 20 років тому.

«З 2000 року рівень хлору і брому в антарктичній стратосфері впав приблизно на 16% до природного рівня», – сказав Пол Ньюман, експерт з озонового шару і головний науковий співробітник Центру космічних польотів NASA «Годдард». «Нам потрібно пройти довгий шлях, але цього року це покращення мало велике значення. Діра була б приблизно на 1 мільйон квадратних миль більшою, якби в стратосфері було стільки хлору, скільки його було у 2000 році».

Цей рік представляв собою значний поворот з 2019 року, коли теплі температури в стратосфері та слабкий полярний вихор перешкоджали утворенню полярних стратосферних хмар (PSC). Частинки в ПСХ активують форми сполук хлору та брому, які руйнують озон. Минулого року озонова діра була найменшою з початку 1980-х років, і на початку вересня вона зросла до 16,4 млн. квадратних кілометрів (6,3 млн. квадратних миль).

«Цей чіткий контраст між минулим та цим роком показує, як метеорологія впливає на розмір озонової діри», – сказала Сьюзен Страхан, вчена з NASA Goddard та Асоціації космічних досліджень університетів. «Це також ускладнює виявлення довгострокових тенденцій».

Кількість озону на висоті від 13 до 21 кілометрів (8 до 13 миль), виміряна над Південним полюсом, була близькою до рекордних мінімумів у кількох точках цього року. «Це приблизно так близько до нуля, як ми можемо виміряти», – сказав Брайан Джонсон, вчений з Глобальної лабораторії моніторингу NOAA. Однак темпи зниження озону у вересні були повільнішими порівняно 2000 роком, що відповідає тому, що в атмосфері менше хлору.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»